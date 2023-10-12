Минздрав Палестины: при обстрелах ЦАХАЛ в секторе Газа погибли свыше 50 медиков

В секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта погибли более 50 медработников. Армия обороны Израиля не позволила врачам из Египта и с Западного берега реки Иордан приехать в зону столкновения, рассказала телеканалу Al Arabiya министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.