Россиян предупредили о схеме с фальшивыми свиданиями в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, встречаются случаи мошенничества, связанные с фальшивыми свиданиями, предупредил в беседе с RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».
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