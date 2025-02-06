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RT Russia

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Россиян предупредили о схеме с фальшивыми свиданиями в преддверии 14 февраля

Россиян предупредили о схеме с фальшивыми свиданиями в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, встречаются случаи мошенничества, связанные с фальшивыми свиданиями, предупредил в беседе с RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».

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