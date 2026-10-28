Поползновения главы Еврокомиссии на дрейфующие ледовые поля «соседей Европы» — просто очередное нагнетание антироссийской истерии Александр Широкорад На фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dirk Zengel/Keystone Press Agency/Global Look Press) Ещё в январе 2026 года никем не коронованная королева Всея Европы Урсула фон дер Ляйен предложила направить часть увеличенных оборонных расходов ЕС на приобретение ледоколов и специального оборудования для работы в арктических условиях.