Поползновения главы Еврокомиссии на дрейфующие ледовые поля «соседей Европы» — просто очередное нагнетание антироссийской истерии Александр Широкорад На фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dirk Zengel/Keystone Press Agency/Global Look Press) Ещё в январе 2026 года никем не коронованная королева Всея Европы Урсула фон дер Ляйен предложила направить часть увеличенных оборонных расходов ЕС на приобретение ледоколов и специального оборудования для работы в арктических условиях.
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