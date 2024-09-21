Бербок назвала условие «конца» Украины

Alex Nемо Вот ну прямо удивляет тупость таких вот "политиков". Конца уркаины она боится, а вот конца Германии почему-то не видит и не боится... Немцы на улицы в СВОИХ городах боятся выходить из-за распоясавшихся мигрантов - это нормально и демократично, а её беспокоит уркаина...

Людмила Лиханова КТО вы? Так пишет ципсятина и провокаторы всех мастей. Думаю, что вы уже в базе данных ФСБ и не важно ГДЕ вы находитесь.