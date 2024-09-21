Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сергеев
    Фотография то не того Попова!!!Появились подробн...
  • Владимир Карпов
    Не минуло и ... лет, как наш глава МИД РФ наконец-то прозрел и больше никогда не будет полагаться на "добренького дяд...Лавров: РФ больше...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, наверное обидела она его.Россиянин сбросил...

Бербок назвала условие «конца» Украины

Бербок назвала условие «конца» Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь столько, сколько потребуется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Вот ну прямо удивляет тупость таких вот &quot;политиков&quot;. Конца уркаины она боится, а вот конца Германии почему-то не видит и не боится... Немцы на улицы в СВОИХ городах боятся выходить из-за распоясавшихся мигрантов - это нормально и демократично, а её беспокоит уркаина...
Ответить
10 час.
Людмила Лиханова
КТО вы? Так пишет ципсятина и провокаторы всех мастей. Думаю, что вы уже в базе данных ФСБ и не важно ГДЕ вы находитесь.
Ответить
8 час.
Людмила Лиханова
НЕ ПОЛУЧАТ! Там много наших людей. И чужаки там не нужны.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх