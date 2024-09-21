Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь столько, сколько потребуется.
Бербок назвала условие «конца» Украины
Комментарии
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Alex Nемо
Вот ну прямо удивляет тупость таких вот "политиков". Конца уркаины она боится, а вот конца Германии почему-то не видит и не боится... Немцы на улицы в СВОИХ городах боятся выходить из-за распоясавшихся мигрантов - это нормально и демократично, а её беспокоит уркаина...
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10 час.
Людмила Лиханова
КТО вы? Так пишет ципсятина и провокаторы всех мастей. Думаю, что вы уже в базе данных ФСБ и не важно ГДЕ вы находитесь.
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8 час.
Людмила Лиханова
НЕ ПОЛУЧАТ! Там много наших людей. И чужаки там не нужны.
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8 час.
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