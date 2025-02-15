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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части В...

Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части В...

Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой частиВ недавнем интервью генеральный директор Take-Two ответил на вопрос о том, почему игроки должны продолжать покупать внутриигровую валюту для GTA Online, если с релизом GTA 6 выйдет новая версия сетевого режима.

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