Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой части В...

Rockstar может продолжить поддержку онлайн-режима GTA 5 после выхода новой частиВ недавнем интервью генеральный директор Take-Two ответил на вопрос о том, почему игроки должны продолжать покупать внутриигровую валюту для GTA Online, если с релизом GTA 6 выйдет новая версия сетевого режима.