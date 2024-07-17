Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

В ходе выступления в Госдуме депутат от «Единой России» Султан Хамзаев обратил внимание на необходимость введения административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии