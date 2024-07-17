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Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

В ходе выступления в Госдуме депутат от «Единой России» Султан Хамзаев обратил внимание на необходимость введения административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей, передает РИА Новости.

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