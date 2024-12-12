Русские учёные начали изучать в Антарктиде микрометеориты и искать новые антибиотики

Экспедиция уже приступает к работе.Новая антарктическая экспедиция русских учёных позволит выяснить больше о влиянии околоземного космического пространства на организм человека, а также займётся разработкой противовирусных препаратов и поиском новых антибиотиков.
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