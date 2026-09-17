Советский фотограф Яков Рюмкин

ТЕПЛО СРЕДИ РУИН.Как фотография с кошкой стала символом Победы над смертью Декабрь 1942 года. Сталинград.
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