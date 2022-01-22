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Эксперт Шуст допустил появление QR-кодов на новых рублевых банкнотах

Эксперт Шуст допустил появление QR-кодов на новых рублевых банкнотах

Банкноты в рублях, которые будут выпускать в будущем, могут получить QR-коды и другой шрифт под серийный номер, отметил в комментарии РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

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