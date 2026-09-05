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Орловский мотопарк «Три Точки» поборется за звание лучшей трассы сезона RGP MX

Орловский мотопарк «Три Точки» поборется за звание лучшей трассы сезона RGP MX

Мотопарк «Три Точки» в Сосковском районе может получить звание лучшего объекта по итогам чемпионата и первенства России по мотокроссу серии RGP MX сезона 2026.

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