«Обозвал лягушкой»: Эвелина Бледанс рассказала, чем ее разозлил Митя Хрусталев

«Обозвал лягушкой»: Эвелина Бледанс рассказала, чем ее разозлил Митя ХрусталевАктриса и филантроп Эвелина Бледанс на днях стала фигурантом неприятного инцидента, который случился с ней на гала-концерте телеканала «Карусель", прошедшем в Кремлевском дворце.
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