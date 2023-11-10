«Обозвал лягушкой»: Эвелина Бледанс рассказала, чем ее разозлил Митя Хрусталев

«Обозвал лягушкой»: Эвелина Бледанс рассказала, чем ее разозлил Митя ХрусталевАктриса и филантроп Эвелина Бледанс на днях стала фигурантом неприятного инцидента, который случился с ней на гала-концерте телеканала «Карусель", прошедшем в Кремлевском дворце.