В другой раз: оружие, которое не пригодилось на Украине

Вертолеты – одни из немногих образцов вооружений, целиком и полностью подтвердившие свою актуальность СВО – крупнейший конфликт после 1945 года или нет? Размышления в статье «Смерть ПТРК на Украине» на страницах «Военного обозрения» вызвали неоднозначную реакцию, как экспертного сообщества, так и читателей.
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