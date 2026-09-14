Дежурная смена спасателей сняла застрявшую кошку с окна в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области кошка застряла в окне дома и не могла выбраться самостоятельно.
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