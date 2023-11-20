Хохлов раскритиковал тех, кто называет матч России с Кубой ненужным

Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче сборной России с Кубой. Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Дмитрий Хохлов и экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов высказался о предстоящей встрече национальной команды с Кубой.
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