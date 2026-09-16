Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

135 подписчиков

Клычков назвал «бредом сивой кобылы» фейковый указ о голосовании мужчин

Клычков назвал «бредом сивой кобылы» фейковый указ о голосовании мужчин

В ходе очередных атак со стороны «вражеских ресурсов» по электронным почтам местных предприятий и учреждений злоумышленники начали рассылать фальшивый документ — якобы официальный указ губернатора Андрея Клычкова «О специальном порядке организации голосования избирателей мужского пола».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым