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Самая молодая баскетбольная сборная мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Мануте Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Самая молодая баскетбольная сборная мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Мануте Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Я предполагал, что Судан и Южный Судан что-то не поделили и развелись, но у меня в голове это если и произошло, то в XX веке.

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Комментарии
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КузнецовВВ
и может это и не сенсация но Америку на олимпиаде-2024 будут представлять США и Канада. а от Азии квалифицировалась Япония. Еще два участника от Европы будут определены позже. Сейчас осталось 6 претендентов на 2  места. Италия, Германия, Сербия, Словения, Литва и Латвия
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