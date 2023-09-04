Самая молодая баскетбольная сборная мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Мануте Бола выступила на ЧМ лучше Франции

КузнецовВВ

и может это и не сенсация но Америку на олимпиаде-2024 будут представлять США и Канада. а от Азии квалифицировалась Япония. Еще два участника от Европы будут определены позже. Сейчас осталось 6 претендентов на 2 места. Италия, Германия, Сербия, Словения, Литва и Латвия