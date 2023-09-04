Самая молодая баскетбольная сборная мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Мануте Бола выступила на ЧМ лучше Франции

Я предполагал, что Судан и Южный Судан что-то не поделили и развелись, но у меня в голове это если и произошло, то в XX веке.
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