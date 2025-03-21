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Сибирь. Выбора не будет. Предсказание "спящего пророка из США" начало сбываться как по нотам

Сибирь. Выбора не будет. Предсказание "спящего пророка из США" начало сбываться как по нотам

Одни считали Эдгара Кейси шарлатаном, а другие — пророком. Свои предсказания он делал, впадая в транс, от чего и получил прозвище "спящий".

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