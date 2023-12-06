Асфальт укладывают на дорогах Уссурийского округа

В среду, 6 декабря, на дорогах Приморского края трудится 48 единиц техники. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, филиалы АО "Примавтодор" ведут работы в рамках содержания приморских трасс.
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