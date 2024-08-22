Путин дал ответ на попытку атаки ВСУ на Курскую атомную станцию

Президент России Владимир Путин ответил на информационные волны противника, разгоняющиеся с Запада. Глава государства показал, что держит ситуацию в приграничных районах на контроле, а поездки в Азербайджан, на Северный Кавказ и другие мероприятия в повестке российского лидера не изменили отношения к происходящему в Белгородской, Брянской и Курской областях.