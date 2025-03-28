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Роскачество: стартовало голосование по выбору знака веганской продукции в России

Роскачество: стартовало голосование по выбору знака веганской продукции в России

В России стартовало открытое всенародное голосование по выбору изображения для знака, подтверждающего, что товар прошел испытания и сертификацию на соответствие стандарту растительной, веганской и вегетарианской продукции.

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