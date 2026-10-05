Минфин в ноябре направит на покупку валюты и золота 279,42 млрд рублей

Минфин РФ в период с 7 октября по 6 ноября направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 279,42 млрд рублей.
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