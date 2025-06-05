В Архангельской области испытают морскую беспилотную доставку грузов

Проект предусматривает доставку грузов с использованием автономных катеров. Такая технология должна связать Архангельск с отдаленными прибрежными и арктическими районами, где обычный транспорт часто сталкивается с трудностями.
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