Украина продолжает «войну складов»: атакованы центры Wildberries в Ленинградской области и Симферополе

Прошедшая ночь выдалась «горячей» для системы ПВО сразу нескольких регионов России. Но ключевой удар пришелся не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре — складам маркетплейса Wildberries и птицефабрики.
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