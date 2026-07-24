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Мировое обозрение

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Украина продолжает «войну складов»: атакованы центры Wildberries в Ленинградской области и Симферополе

Украина продолжает «войну складов»: атакованы центры Wildberries в Ленинградской области и Симферополе

Прошедшая ночь выдалась «горячей» для системы ПВО сразу нескольких регионов России. Но ключевой удар пришелся не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре — складам маркетплейса Wildberries и птицефабрики.

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