Самолет вооруженных сил Украины впервые ударил по цели за пределами новых регионов России и Крыма — в частности, удар был нанесен по Белгороду.
"Проводится оценка ущерба": Самолет ВСУ впервые ударил по Белгороду
Комментарии
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ДК
Дмитрий Королевич
Надо кончать СВО и начинать ВОЙНУ!
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5 час.
В
Валерий
Молодцы не чего не скажешь !!! осталось вьебать от всей души по кремлю может тогда братский народ станет не братским ???
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4 час.
Nikita Kopitov
А координаты то целей кто дал?!? может хватит играть в толерантность и сберегать имущество и семьи нуворишей за границами
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3 час.
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