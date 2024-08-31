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Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам

Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам

  Скрывать реальное положение дел в Киеве становится все труднее для украинской власти. Ситуация настолько ухудшилась, что даже такие верные соратники Зеленского и Ермака, как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, не могут сдерживать свои эмоции и распространяют негатив по всей стране.

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