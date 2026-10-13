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«Венеция» уволила главного тренера после шести поражений подряд

«Венеция» уволила главного тренера после шести поражений подряд

«Венеция» объявила об увольнении главного тренера Джованни Строппы.«Венеция» объявила об увольнении главного тренера Джованни Строппы.

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