Главгосстройнадзор проверил состояние шести подземных парковок в г. о. Люберцы

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области в течение нынешнего года проверил более 25 объектов капитального строительства с подземными автостоянками, из них шесть объектов расположены в городском округе Люберцы.
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