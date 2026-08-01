Александр Дюков раскрыл роль Литвы в уничтожении евреев в СССР

Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", рассказал о важной роли литовских коллаборационистов в уничтожении евреев на оккупированных территориях СССР, выделив их вклад в Белоруссии, на Украине и в России.
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