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Царьград

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Александр Дюков раскрыл роль Литвы в уничтожении евреев в СССР

Александр Дюков раскрыл роль Литвы в уничтожении евреев в СССР

Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", рассказал о важной роли литовских коллаборационистов в уничтожении евреев на оккупированных территориях СССР, выделив их вклад в Белоруссии, на Украине и в России.

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