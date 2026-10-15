Эффективного лечения против хронических воспалений, которые вызывают вейпы, пока не существует, поэтому остановить «эпидемию», возникшую среди подростков можно только путем запрета электронных сигарет.
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