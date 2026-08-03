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Спорт Уик-Энд

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Глушенков особенный. В чем это заключается? Мнение бывшего тренера «Зенита»

Глушенков особенный. В чем это заключается? Мнение бывшего тренера «Зенита»

Бывший наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт, комментируя «Спорт уик-энду» победу «Зенита» над «Оренбургом» (3:0), остановился на особенностях игры нападающего петербуржцев Максима Глушенкова, оформившего хет-трик.

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