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NYT: Трамп резко изменил решение по пошлинам, не предупредив администрацию

NYT: Трамп резко изменил решение по пошлинам, не предупредив администрацию

Президент США Дональд Трамп частично приостановил действие введенных ранее торговых тарифов, не предупредив членов своей команды, поскольку их публичные заявления отличались от того, что позже заявлял сам глава государства.

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