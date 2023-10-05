Варлей "катком прошлась" по Ахеджаковой – Пугачёвой досталось меньше

Варлей прокомментировала жестокое поведение и бесчувственную натуру Ахеджаковой.Наталья Варлей заявила о своём разочаровании позицией Лии Ахеджаковой, с которой они много лет имели приятельские отношения.
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