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Сделано США: как готовилась и кем управлялась ракетная атака на жителей Севастополя

Сделано США: как готовилась и кем управлялась ракетная атака на жителей Севастополя

Ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям Севастополя несет Вашингтон, так как именно американские специалисты вводят все полетные задания в ракеты ATACMS, которые использовались во время атаки.

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