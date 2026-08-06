Психолог рассказала, как понять, что подросток увлекся опасными сообществами и с чем это связано

Изменения в речи, стиле одежды, музыкальных вкусах, режиме дня и круге общения могут стать поводом внимательнее отнестись к происходящему в жизни ребенка, сообщилаРИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.