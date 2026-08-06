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Крымская газета

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Психолог рассказала, как понять, что подросток увлекся опасными сообществами и с чем это связано

Психолог рассказала, как понять, что подросток увлекся опасными сообществами и с чем это связано

Изменения в речи, стиле одежды, музыкальных вкусах, режиме дня и круге общения могут стать поводом внимательнее отнестись к происходящему в жизни ребенка, сообщилаРИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

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