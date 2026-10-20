Борьба с дронами стала отдельной дисциплиной боевой подготовки в российских войсках, сообщает 20 октября РИА Новости со ссылкой на инструктора отделения боевой подготовки Московского военного округа с позывным Змей.
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