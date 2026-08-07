Певица Распутина заявила, что покупает хлеб за 500 рублей

Певица Маша Распутина рассказала на шоу "PROпуск", что может позволить себе не считать деньги. В разговоре с ведущим программы Герой Иващенко Маша заявила, что покупает только дорогой хлеб - до по 500 рублей за буханку.
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