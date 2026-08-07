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Газета.ру

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Певица Распутина заявила, что покупает хлеб за 500 рублей

Певица Распутина заявила, что покупает хлеб за 500 рублей

Певица Маша Распутина рассказала на шоу "PROпуск", что может позволить себе не считать деньги. В разговоре с ведущим программы Герой Иващенко Маша заявила, что покупает только дорогой хлеб - до по 500 рублей за буханку.

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