Пока неизвестно, будут ли адекватными правые силы в случае прихода к власти во Франции. Об этом 21 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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