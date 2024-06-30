Стоит копейки, а полы отмывает надолго и до блеска: простое и доступное средство Юлия ЧелкановаВ наше время, где каждая секунда на вес золота, было обнаружено революционное средство, которое обещает ускорить уборку, сделать ее более эффективной и доступной каждому.