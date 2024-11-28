Samsung перетасовывает руководителей полупроводниковых подразделений из-за низкой производительности памяти и конкурентоспособности NAND

Компания Samsung Electronics обновила руководящий состав, чтобы укрепить свои подразделения по производству памяти и литейных чипов, поскольку стремится конкурировать с конкурентами SK hynix и TSMC на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта.
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