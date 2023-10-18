В Красноярском крае продолжаются мероприятия по предупреждению мошенничества в отношении пожилых людей

В Железногорске к рейдовым мероприятиям полиции в рамках проводимой акции «Профилактика - дело каждого», инициированной общественным советом, присоединились добровольные помощники из народной дружины и будущие спасатели.
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