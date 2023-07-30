ИЗВЕСТИЯ iz

6 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    А продавец,что она смотрела,смотрела эту картину и не вызвала охрану или полицию?Да такой степени все холоднокровными...В магазине под Но...
  • Галина
    А из своих должников Кремлю выгоднее держать должниками,чем  "союзниками"власти.Эксперт объяснил ...
  • Татьяна Цвиклевская
    Печально...СМИ назвали причи...

Астролог дала прогноз для знаков зодиака на август

Астролог дала прогноз для знаков зодиака на август

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в августе.По словам эксперта, 1 августа будет полнолуние, поэтому нужно быть аккуратнее с алкоголем, проявлять бдительность на дорогах и в денежных вопросах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх