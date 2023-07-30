Астролог дала прогноз для знаков зодиака на август

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в августе.По словам эксперта, 1 августа будет полнолуние, поэтому нужно быть аккуратнее с алкоголем, проявлять бдительность на дорогах и в денежных вопросах.