Стояние в Березовой роще, кризис власти в «золотом городе» и фестиваль «Не темно»: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Екатеринбург и окрестности попали в общероссийскую повестку сразу с двумя темами: жители Академического грудью встали на защиту Березовой рощи от вырубки, а в городе Берёзовском избранная глава подала в суд на выбравших ее депутатов.
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