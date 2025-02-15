РИА Новый день
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РИА Новый день

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Стояние в Березовой роще, кризис власти в «золотом городе» и фестиваль «Не темно»: итоги недели от РИА «Новый День»

Стояние в Березовой роще, кризис власти в «золотом городе» и фестиваль «Не темно»: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Екатеринбург и окрестности попали в общероссийскую повестку сразу с двумя темами: жители Академического грудью встали на защиту Березовой рощи от вырубки, а в городе Берёзовском избранная глава подала в суд на выбравших ее депутатов.

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