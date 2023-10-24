В доме на Барышихе восстановили освещение

Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановлению освещения в доме на улице Барышиха Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Митино» «Специализированной организацией, были проведены работы по замене перегоревших ламп по адресу, который был указан в обращении.