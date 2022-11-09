"Ростелеком" предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей

Крупный интегрированный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" предлагает операторам связи сервис "ГОСТ VPN" для построения и эксплуатации защищенных сетей.
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