Новое оборудование для развития детей появилось в двух детских домах Алейского района

Это создаст новые возможности для обучения и здорового образа жизни среди детей Помощь в форме мультимедийного оборудования и спортивного инвентаря получили Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба".
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