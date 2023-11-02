Новое оборудование для развития детей появилось в двух детских домах Алейского района

Это создаст новые возможности для обучения и здорового образа жизни среди детей Помощь в форме мультимедийного оборудования и спортивного инвентаря получили Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба".