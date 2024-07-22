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Тайный язык каторжан и подростков: феномен и будущее сленга

Тайный язык каторжан и подростков: феномен и будущее сленга

Доктор филологических наук Елена Борисова объяснила «Снобу», как «чувак» снова стал «клевым», «кайф» связан с кофе, «шпаргалка» и фраза «Ну, я пошел» перестали быть жаргоном и чем вообще жаргон отличается от сленга.

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