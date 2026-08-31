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С 1 сентября за переводами россиян будут следить по-новому: к чему готовиться

С 1 сентября за переводами россиян будут следить по-новому: к чему готовиться

Перевод денег по номеру телефона через СБП, возврат одолженной суммы знакомому или переброска средств между собственными счетами в разных банках давно стали обычной частью повседневной жизни.

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