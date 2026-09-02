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В Непале во время наводнения из 20 банков пропали сейфы с деньгами и золотом

В Непале во время наводнения из 20 банков пропали сейфы с деньгами и золотом

Полиция Непала разыскивает банковские сейфы с наличными и золотом, которые были смыты потоками воды во время масштабного наводнения.

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