НП

Наталья Павлова

«Мы готовы к обсуждению, но мы не готовы к тому, что это может вызвать задержку в оказании поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года», - сказал Марченко. О как! Им нужны деньги! А где те, что давали прежде? Так ведь ещё он также попросил передать Киеву около $ 300 млрд замороженных G7 в начале украинского конфликта российских активов, отметив, что «для Украины является законным приоритетом получить эти российские замороженные активы для восстановления». Да ладно! Для восстановления... 30 лет ничего не восстанавливали, только эксплуатировали, построенное не ими, а тут вдруг будут восстанавливать... Ага! Уже, поди, присмотрели Зеленские и "околозеленские" себе жилье где-нибудь на островах типа Фишер-Айленда.