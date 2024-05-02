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Пассажир устроил дебош на рейсе в США и нарвался на штраф в миллион рублей

Пассажир устроил дебош на рейсе в США и нарвался на штраф в миллион рублей

Устроившего дебош пассажира United Airlines оштрафовали на 20,6 тысячи долларов Пассажир, который устроил дебош на рейсе авиакомпании United Airlines из Лондона в Ньюарк, США, нарвался на штраф в размере 20,6 тысячи долларов (около 1,8 миллиона рублей).

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